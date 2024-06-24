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Прямая трансляция UFC 303 Перейра — Прохазка 2, как и где покажут бой в прямом эфире 30 июня

В ночь с 29 на 30 июня 2024 года состоится турнир по смешанным единоборствам — UFC 303. В главном бою будет проведен титульный бой в полутяжелой весовой категории между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой.

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