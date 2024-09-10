«Это настоящие рассадники ваххабитов» Сотрудники Wildberries — об угрозах, потасовках мигрантов и наркотиках на складах

Число экстремистских преступлений, совершенных мигрантами в России, выросло на 55 процентов в первом полугодии 2024 года — такие данные были представлены на совещании в Следственном комитете России (СКР).
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