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Полезные советы

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«Здравствуйте, мы вас ждем»: в МВД предупредили о новом способе взломать «Госуслуги» от имени поликлиники

«Здравствуйте, мы вас ждем»: в МВД предупредили о новом способе взломать «Госуслуги» от имени поликлиники

Медицинские схемы уже давно присутствуют в арсенале телефонных мошенников. Но если раньше они с их помощью выманивали данные банковских карт, то теперь стараются добраться до личных кабинетов людей на «Госуслугах», ведь там собрана абсолютно вся информация о человеке.

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