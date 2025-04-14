«Здравствуйте, мы вас ждем»: в МВД предупредили о новом способе взломать «Госуслуги» от имени поликлиники

Медицинские схемы уже давно присутствуют в арсенале телефонных мошенников. Но если раньше они с их помощью выманивали данные банковских карт, то теперь стараются добраться до личных кабинетов людей на «Госуслугах», ведь там собрана абсолютно вся информация о человеке.