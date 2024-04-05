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Жидо и Бандеровщина - как это совместимо?

Жидо и Бандеровщина - как это совместимо?

На этого человека эту майку с этими надписями никто насильно не напяливал. Желая, чтобы окружающие чего-то особое поняли о нём, этой символикой человек нагрузил себя сам.

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