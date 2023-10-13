Китай намерен ослабить ограничения на долевое соотношение иностранного капитала - Минкоммерции

Пекин, 12 октября /Синьхуа/ -- Китай рассмотрит возможность дальнейшей отмены или ослабления ограничений на долевое соотношение иностранного капитала с целью привлечения глобальных инвесторов, заявил в четверг официальный представитель Министерства коммерции Китая Хэ Ядун.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)