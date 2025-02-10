Южноуральские предприниматели стали тратить больше трафика в мобильной сети

Челябинские бизнесмены наращивают связи с Белоруссией и Пакистаном. Представители бизнеса на Южном Урале увеличили свою активность в сети – трафик мобильного интернета у корпоративных клиентов «МегаФона» в начале 2025-го вырос почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.