Моуринью проиграл «Юве» и психанул, срыв Логинова, самый влиятельный человек в российском футболе, фиаско «Арсенала», травма Коляды и другие новости утра

1. В 21-м туре чемпионата Италии «Ювентус» в огненном матче в гостях победил «Рому» (4:3). Жозе Моуринью на эмоциях выдал пару панчей в адрес своей команды: «В раздевалке «Ромы» есть чересчур мягкие и слабые люди.