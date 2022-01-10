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Моуринью проиграл «Юве» и психанул, срыв Логинова, самый влиятельный человек в российском футболе, фиаско «Арсенала», травма Коляды и другие новости утра

1. В 21-м туре чемпионата Италии «Ювентус» в огненном матче в гостях победил «Рому» (4:3). Жозе Моуринью на эмоциях выдал пару панчей в адрес своей команды: «В раздевалке «Ромы» есть чересчур мягкие и слабые люди.

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