Хоккеист Мозякин заявил о приезде Малкина и Овечкина на матч в Магнитогорск

Хоккеист и экс-тренер хоккейного клуба «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область) Сергей Мозякин рассказал, что на его прощальный матч 27 июля приедут игроки НХЛ, обладатели Кубка Стэнли Евгений Малкин и Александр Овечкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии