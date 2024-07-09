Хоккеист Мозякин заявил о приезде Малкина и Овечкина на матч в Магнитогорск

Хоккеист и экс-тренер хоккейного клуба «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область) Сергей Мозякин рассказал, что на его прощальный матч 27 июля приедут игроки НХЛ, обладатели Кубка Стэнли Евгений Малкин и Александр Овечкин.