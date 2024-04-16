Ви рад, а Чонгук в шоке: реакция друзей на то, что Чимин не намерен продолжать с ними общаться

Вчера на просторах сети появилось сообщение от анонимного источника, который уверял, что Чимин (Jimin) принял решение больше не общаться с Чонгуком (Jungkook) и Ви (V), чтобы определенная часть фанатов не считала его тем, кто разрушил их крепкую дружбу.