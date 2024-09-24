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Самовольные пристройки к многоквартирным домам несут угрозу жизни и здоровью людей

Самовольные пристройки к многоквартирным домам несут угрозу жизни и здоровью людей

В Севастополе состоялось совещание представителей надзорных органов в сфере строительства, сотрудников управляющих компаний и общественников по поводу давно возникшей в городе проблемы: увеличения числа незаконных пристроек к многоквартирным домам.

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