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Спасет дома, но не поможет в машине: развенчаны мифы про жидкое стекло

Спасет дома, но не поможет в машине: развенчаны мифы про жидкое стекло

Жидким стеклом в народе прозвали силикатный клей. Этому материалу приписывают уникальные свойства. Считается, что эта субстанция помогает склеивать различные поверхности, защищает от огня, оберегает поверхность машины от сколов, трещин и царапин.

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