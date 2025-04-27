Константинов сравнил действия Киева с морским пиратством

Председатель Государственного Совета Крымского полуострова Владимир Константинов проинформировал о том, что спецслужбы киевского режима начали вести себя как пиратские группировки, когда начали арестовывать зарубежные суда в Черноморской акватории.
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