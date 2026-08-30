Два мужчины пострадали при атаках украинских дронов в Курской области

Сегодня утром в селе Белица Беловского района FPV-дрон нанёс удар по местному жителю. В результате пострадал 51-летний мужчина, получивший слепые осколочные ранения головы, шеи, правого плеча и спины.
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