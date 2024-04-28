"Хватит нас эксплуатировать": мигранты подались в Европу из России, где их не ценят

Надежда Соловьева Правительство Таджикистана должно принести извинения за деяния своих сородичей - террористов в Крокусе!

НС Надежда Соловьева Когда и в каком обьеме правительство Таджикистана / таджикская диаспора оплатят мед.лечение людей, пострадавших в Крокусе, а также выплатят компенсацию родственникам погибших людей?