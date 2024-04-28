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Царьград

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"Хватит нас эксплуатировать": мигранты подались в Европу из России, где их не ценят

"Хватит нас эксплуатировать": мигранты подались в Европу из России, где их не ценят

Таджикские общественные деятели призывают граждан Таджикистана переориентироваться с России на другие страны.

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Комментарии
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Надежда Соловьева
Правительство Таджикистана должно принести извинения за деяния своих сородичей - террористов в Крокусе!
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13 час.
НС
Надежда Соловьева
Когда и в каком обьеме правительство Таджикистана / таджикская диаспора оплатят мед.лечение людей, пострадавших в Крокусе, а также выплатят компенсацию родственникам погибших людей?
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13 час.
ГД
Галина Друзина
Всех, всех, всех вон из России вместе с диаспорами и семьями, пусть едут в Европу.
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7 час.

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