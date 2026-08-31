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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сотрудники «Лейкерс» с оптимизмом ждут смены владельцев

Некоторые сотрудники « Лейкерс » опасаются новых сокращений на фоне ожидаемой в ближайшие месяцы смены владельцев клуба, сообщает Дэн Уойки из The Athletic.

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