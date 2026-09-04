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Рязанские новости

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Рязанский суд взыскал с дроппера похищенные у женщины 95 тысяч рублей

Рязанский суд взыскал с дроппера похищенные у женщины 95 тысяч рублей

В Рязанской области суд взыскал с дроппера в пользу 57-летней женщины похищенные деньги.В Рязанской области суд взыскал с дроппера в пользу 57-летней женщины похищенные деньги.

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