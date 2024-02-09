Xbox-эксклюзив Forza Motorsport получит в марте два крупных изменения в системе прогр...

Xbox-эксклюзив Forza Motorsport получит в марте два крупных изменения в системе прогрессии автомобилей — деталиВ прошлом месяце Turn 10 Studios пообещала переделать прогрессию автомобилей в Forza Motorsport, и теперь объявила о двух важных изменениях, которые будут сделаны в игре для этого.