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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Xbox-эксклюзив Forza Motorsport получит в марте два крупных изменения в системе прогр...

Xbox-эксклюзив Forza Motorsport получит в марте два крупных изменения в системе прогр...

Xbox-эксклюзив Forza Motorsport получит в марте два крупных изменения в системе прогрессии автомобилей — деталиВ прошлом месяце Turn 10 Studios пообещала переделать прогрессию автомобилей в Forza Motorsport, и теперь объявила о двух важных изменениях, которые будут сделаны в игре для этого.

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