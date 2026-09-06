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Регионы России

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Советники по нацбезопасности Британии, Франции и ФРГ прибыли в Киев

Советники по нацбезопасности Британии, Франции и ФРГ прибыли в Киев

Советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии прибыли в Киев перед предстоящими переговорами представителей Украины с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

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