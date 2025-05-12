Дайте два: автомобили с «чужими» двигателями

Интеграция в автомобильной отрасли гораздо глубже и масштабнее, чем многие подозревают. Например, вы знали, что в старых Volvo трудятся «автоматы» Aisin (подразделение Toyota)? Очень интересное направление — использование сторонних моторов.
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