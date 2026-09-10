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У Бруну 23 гола и 21 ассист в еврокубках после перехода в «МЮ» – больше всех среди полузащитников за этот период

Бруну Фернандеш совершил 44 результативных действия в составе « Манчестер Юнайтед » в еврокубках. Сегодня полузащитник манкунианцев забил гол в ворота « Сабаха » в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов (3:0, второй тайм).

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