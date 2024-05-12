Автомобиль насмерть сбил 15-летнюю девочку в Раменском

t.me/gumvd50 Перебегавшая дорогу на красный сигнал светофора 15-летняя девочка погибла в результате наезда легкового автомобиля в Раменском городском округе, сообщает 12 мая пресс-служба МВД по Московской области.
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