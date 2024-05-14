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Инвалиды информационной войны

Инвалиды информационной войны

Когда такое слышишь в Европе, это, конечно, бесит. В Амстердаме весьма культурный человек уверял меня о том, что его страна пережила ужасы нацистской оккупации, и он понимает русских.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Тех, кто не понял первого урока- ждет второй. Тех, кто не услышал  дипломатов- придется услышать пушки.   Когда ситуация заходит в тупик-открывается новый путь. А новый путь для стран восточноевропейского  дерьма- это их старый- снова  стать протекторатами России. Но делать из них &quot;витрину&quot; она уже не будет. А  остальным странам  Европы придется  жить в новом бедном мире, переживая теракты и воюя с исламистами.
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2 час.
Eduard
Да потому :&quot;Забывая о войне,она возвращается!&quot;
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45 мин.
Eduard
Что они там страдали?
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44 мин.

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