Когда такое слышишь в Европе, это, конечно, бесит. В Амстердаме весьма культурный человек уверял меня о том, что его страна пережила ужасы нацистской оккупации, и он понимает русских.
Инвалиды информационной войны
Комментарии
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Natalija Osminina
Тех, кто не понял первого урока- ждет второй. Тех, кто не услышал дипломатов- придется услышать пушки. Когда ситуация заходит в тупик-открывается новый путь. А новый путь для стран восточноевропейского дерьма- это их старый- снова стать протекторатами России. Но делать из них "витрину" она уже не будет. А остальным странам Европы придется жить в новом бедном мире, переживая теракты и воюя с исламистами.
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2 час.
Eduard
Да потому :"Забывая о войне,она возвращается!"
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45 мин.
Eduard
Что они там страдали?
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44 мин.
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