Инвалиды информационной войны

Natalija Osminina

Тех, кто не понял первого урока- ждет второй. Тех, кто не услышал дипломатов- придется услышать пушки. Когда ситуация заходит в тупик-открывается новый путь. А новый путь для стран восточноевропейского дерьма- это их старый- снова стать протекторатами России. Но делать из них "витрину" она уже не будет. А остальным странам Европы придется жить в новом бедном мире, переживая теракты и воюя с исламистами.