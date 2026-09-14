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Россиян предупредили о новой схеме мошенников с рассылкой писем из ФНС

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с рассылкой писем из ФНС

Злоумышленники просят скорректировать декларацию, а потом присылают ссылку на копию сайта налоговой Сенатор Артем Шейкин в беседе с РИА Новости рассказал о новой схеме мошенничества, нацеленной на россиян.

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