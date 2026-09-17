Александру Овечкину и Умару Кремлеву запретили въезд в Латвию

Капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину запретили въезд в Латвию на неопределенный срок. Об этом сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже на своей странице в социальной сети X.
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Эх, беда то какая! Как же он теперь голы забивать сможет? 🤧