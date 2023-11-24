Часть украинского общества всерьез задумывается над тем, чтобы согласиться на территориальные уступки ради мира с Россией.
Bloomberg: украинцы готовы пожертвовать землями ради мира с Москвой
Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Какие территориальные уступки России исконно русскими землями!? На них тысячи лет жили и защищали их русские люди. Это русских начали убивать, запрещать говорить на русском, выдавливать с земли своих предков. Это освобождение русской земли от бандеровской заразы! Нужно до конца довести святое дело наших дедов, -уничтожить фашизм Освободить русскую землю и вернуть нашу преданную и поруганную православную веры, выгнав всех слуг сатаны.
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