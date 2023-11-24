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Царьград

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Bloomberg: украинцы готовы пожертвовать землями ради мира с Москвой

Bloomberg: украинцы готовы пожертвовать землями ради мира с Москвой

Часть украинского общества всерьез задумывается над тем, чтобы согласиться на территориальные уступки ради мира с Россией.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Какие территориальные уступки России исконно русскими землями!? На них тысячи лет жили и защищали их русские люди.  Это русских начали убивать, запрещать говорить на русском, выдавливать с   земли своих предков.   Это освобождение русской земли от бандеровской заразы!  Нужно до конца довести святое дело наших дедов, -уничтожить фашизм Освободить русскую землю и вернуть нашу  преданную и поруганную православную веры, выгнав всех слуг сатаны.
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13 час.

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