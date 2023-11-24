Bloomberg: украинцы готовы пожертвовать землями ради мира с Москвой

АЛ

Александр Лагуткин

Какие территориальные уступки России исконно русскими землями!? На них тысячи лет жили и защищали их русские люди. Это русских начали убивать, запрещать говорить на русском, выдавливать с земли своих предков. Это освобождение русской земли от бандеровской заразы! Нужно до конца довести святое дело наших дедов, -уничтожить фашизм Освободить русскую землю и вернуть нашу преданную и поруганную православную веры, выгнав всех слуг сатаны.