Депутат Рады Безуглая обвинила “людей Сырского” в обвале фронта под Очеретино и Харьковом

Нардеп опубликовала гневный пост в социальных сетях, обвинив главкомов в неэффективном руководстве.Нардеп Украины Марьяна Бузуглая в опубликованной гневном посте в социальных сетях обвинила нынешнего главу ВСУ Александра Сырского в провале армии в Харьковской области.
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