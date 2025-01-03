Замначальника инспекции РЖД Мартьянов арестован по делу об участии в экстремизме

Заместитель начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции РЖД Юрий Мартьянов был арестован по обвинению в подготовке теракта в составе группы лиц по предварительному сговору, связанного с организацией «Артподготовка» (организация запрещена в России и признана экстремистской), следует из материалов уголовного дела.
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