В Армении расшифровали короткое послание Шойгу. Последствия отказа уже известны

Давид Арутюнов оценил заявлении главы Минобороны России и отметил, что объединённая система ПВО ещё долго будет нужнаПару дней назад Министр обороны России отметил, что в ОДКБ фактически создана объединённая система ПВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии