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Владимирские новости

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Владимирская область 23 сентября останется в тёплом секторе циклона

Владимирская область 23 сентября останется в тёплом секторе циклона

Температура воздуха днём составит +19…+21 градусов, ночью — до +16. Ветер юго-восточный, 3–8 м/с.Во Владимирской области 23 сентября сохранится тёплая погода под влиянием циклона.

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