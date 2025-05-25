Sun: консерваторы Британии ведут переговоры с Джонсоном о возвращении в политику

Высокопоставленные члены Консервативной партии Британии в рамках "секретной миссии" ведут переговоры с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном о возвращении в политику, поскольку он единственный может бросить вызов правой партии Reform UK Найджела Фарраджа.
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