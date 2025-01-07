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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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УЕФА может наложить санкции на «ПСЖ» из-за долга перед Мбаппе в 55 млн евро. Клуб должен подтвердить отсутствие задолженностей перед сотрудниками до 15 января (L’Equipe)

В сентябре Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить форварду, бесплатно перешедшему в «Реал» летом, 55 миллионов евро невыплаченной зарплаты и бонусов.

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