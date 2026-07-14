В Волжском 15 и 16 августа пройдет юбилейный пятый сезон фестиваля ULTRA100. Организаторы готовят масштабную программу: свыше 100 активностей, более 30 артистов и обширный спортивный блок.
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В Волжском 15 и 16 августа пройдет юбилейный пятый сезон фестиваля ULTRA100. Организаторы готовят масштабную программу: свыше 100 активностей, более 30 артистов и обширный спортивный блок.
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