«Филадельфия» выиграла 4 матча подряд. Клуб идет на 2-м месте в Столичном дивизионе

Сегодня «Флайерс» одержали победу над «Колорадо» (5:2) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. До этого был обыгран «Питтсбург» (дважды – 4:3 Б и 2:1 ОТ) и «Аризона» (4:1).
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