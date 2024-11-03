Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Кувыкина
    Потребителей вырастили... Девочке всю жизнь будет кто то должен: муж, дети, государство... Ну их... Пусть ноют...Дочь обижена на р...
  • Garry
    А родители ДОЛДЖНЫ ПОКУПАТЬ  ЖИЛЬЕ великовозрастным детям? а ЧТО ТОГДА ДОЛЖНЫ дети?Дочь обижена на р...
  • Олег Самойлов
    Если у девицы такие мысли, то ей бы впору одной жить где-нить!Дочь обижена на р...

Раньше женщины совсем не жаловались, что устают?

Раньше женщины совсем не жаловались, что устают?

Морена, попались мне давеча ностальгические воспоминания мужчины о прежних временах, когда техники не было, а женщины совсем не жаловались, что устают.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
grunbik06mailru
Мама пекла пироги часто не из любви к этим изделиям, банально не всегда можно было купить булку, в очереди стояли в ожидании привоза. С родителями ходила в магазин, потому что на человека давали 1 или2 батона. Соседи договаривались об очереди и занимали, предупреждая что сейчас подойдут. Но у нас в семье  у каждого были свои обязанности, даже не обсуждалось, что можно их было не выполнить.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх