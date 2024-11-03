Раньше женщины совсем не жаловались, что устают?

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Мама пекла пироги часто не из любви к этим изделиям, банально не всегда можно было купить булку, в очереди стояли в ожидании привоза. С родителями ходила в магазин, потому что на человека давали 1 или2 батона. Соседи договаривались об очереди и занимали, предупреждая что сейчас подойдут. Но у нас в семье у каждого были свои обязанности, даже не обсуждалось, что можно их было не выполнить.