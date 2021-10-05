Мировое обозрение

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Ахметов готовит войну за обладание железными дорогами Украины

Ахметов готовит войну за обладание железными дорогами Украины

Олигарх Ринат Ахметов готовит «железнодорожную вендетту». Он не оставляет попыток взять под контроль Укрзализныцю, которую плотно обсели соросята во главе с Сергеем Лещенко.

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