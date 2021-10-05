Ахметов готовит войну за обладание железными дорогами Украины

Олигарх Ринат Ахметов готовит «железнодорожную вендетту». Он не оставляет попыток взять под контроль Укрзализныцю, которую плотно обсели соросята во главе с Сергеем Лещенко.
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