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После «Привета с фронта» Елене Шилкиной пророчили успех — но актриса оставила кино и уехала в Германию

После «Привета с фронта» Елене Шилкиной пророчили успех — но актриса оставила кино и уехала в Германию

«Привет с фронта» вышел на советские экраны в 1983 году. Главную роль — медсестру Нину, которая каждый день ждала письма от бывшего пациента, — сыграла двадцатилетняя студентка ВГИКа Елена Шилкина.

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