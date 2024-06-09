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Безнаказанно списать не получится: стало известно наказание для тех, кто пользуется шпаргалками на ЕГЭ

Безнаказанно списать не получится: стало известно наказание для тех, кто пользуется шпаргалками на ЕГЭ

Рассказываем, что ждет учеников, которые будут списывать на ЕГЭ.Школьники, уличенные в использовании шпаргалок на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), не получат возможности пересдать экзамен в этом году.

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