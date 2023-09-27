Студенты и школьники Братска участвуют в проекте «Хранители истории»

Братск город включился во Всероссийский патриотический проект «Хранители истории». Торжественная церемония открытия муниципального этапа прошла сразу в двух районах — на базе Дворца творчества детей и молодёжи «Гармония» на Правом берегу и во Дворце творчества детей и молодёжи в центральной части Братска.
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