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Иркутск Сегодня

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Студенты и школьники Братска участвуют в проекте «Хранители истории»

Братск город включился во Всероссийский патриотический проект «Хранители истории». Торжественная церемония открытия муниципального этапа прошла сразу в двух районах — на базе Дворца творчества детей и молодёжи «Гармония» на Правом берегу и во Дворце творчества детей и молодёжи в центральной части Братска.

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