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Царьград

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Более 5 тыс. многодетных семей Кубани получили маткапитал в 167 тыс. руб.

Более 5 тыс. многодетных семей Кубани получили маткапитал в 167 тыс. руб.

По данным пресс-службы краевой администрации, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проинформировал, что с января 2026 года выплату оформили более чем 5 тысячам семей, в которых воспитываются трое и более детей.

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