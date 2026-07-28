Более 5 тыс. многодетных семей Кубани получили маткапитал в 167 тыс. руб.

По данным пресс-службы краевой администрации, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проинформировал, что с января 2026 года выплату оформили более чем 5 тысячам семей, в которых воспитываются трое и более детей.
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