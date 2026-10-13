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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: «Ты ещё пожалеешь, что не осталась на ночь»: Как Янковский крутил романы с актрисами, а его жена закрывала на это глаза

Шоу-бизнес: «Ты ещё пожалеешь, что не осталась на ночь»: Как Янковский крутил романы с актрисами, а его жена закрывала на это глаза

Олег Янковский. Его имя давно синонимом абсолютного аристократизма, безупречного вкуса и магии настоящего искусства на советском и постсоветском экране.

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