В Калуге прошел II региональный форум гражданского участия «СВО и Калужская область»

В Областном молодёжном центре прошёл II региональный форум гражданского участия СВО и Калужская область, объединивший более 200 волонтёров и неравнодушных граждан, помогающих бойцам, принимающим участие в специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии