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В Калуге прошел II региональный форум гражданского участия «СВО и Калужская область»

В Калуге прошел II региональный форум гражданского участия «СВО и Калужская область»

В Областном молодёжном центре прошёл II региональный форум гражданского участия СВО и Калужская область, объединивший более 200 волонтёров и неравнодушных граждан, помогающих бойцам, принимающим участие в специальной военной операции.

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