Командир снайперов ВСУ получил 25 лет колонии за расстрел из винтовки жителя Мариуполя

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил командира 3-го отделения снайперов 1-го взвода снайперов роты снайперов 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Величко к 25 годам лишения свободы за расстрел из винтовки жителя Мариуполя.
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