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Командир снайперов ВСУ получил 25 лет колонии за расстрел из винтовки жителя Мариуполя

Командир снайперов ВСУ получил 25 лет колонии за расстрел из винтовки жителя Мариуполя

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил командира 3-го отделения снайперов 1-го взвода снайперов роты снайперов 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Величко к 25 годам лишения свободы за расстрел из винтовки жителя Мариуполя.

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