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Zero Hedge

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Memory-Chip Crunch Hits Smartphone Demand Across China

Memory-Chip Crunch Hits Smartphone Demand Across China

Memory-Chip Crunch Hits Smartphone Demand Across China Prices for electronic devices reliant on advanced memory chips, from smartphones to gaming consoles, have risen as the AI data-center buildout tightens supply and drives component costs higher.

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