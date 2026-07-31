Memory-Chip Crunch Hits Smartphone Demand Across China Prices for electronic devices reliant on advanced memory chips, from smartphones to gaming consoles, have risen as the AI data-center buildout tightens supply and drives component costs higher.
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