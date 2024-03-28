🪚🌳 Симферопольцы пожаловались властям города на спил деревьев на улице Мате Залки Ещё вчера возле одного из домов цвели абрикосовые деревья, а к обеду от них остались только пни.
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🪚🌳 Симферопольцы пожаловались властям города на спил деревьев на улице Мате Залки Ещё вчера возле одного из домов цвели абрикосовые деревья, а к обеду от них остались только пни.