В Харьковской области заявили о стягивании бойцов и наемников ВСУ

Ганчев заявил о стягивании бойцов и наемников ВСУ в Харьковской области Глава российской администрации Харьковскую области Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают в регион все больше бойцов и наемников.
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