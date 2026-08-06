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Праздников: государство должно оперативно принимать меры для защиты граждан

Праздников: государство должно оперативно принимать меры для защиты граждан

"Партия пенсионеров" всецело поддерживает подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон о мониторинге цен на продукты по всей цепочке, сообщил председатель партии, вице-президент общества врачей России Эрик Праздников.

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