В Томской области продолжаются праздничные мероприятия, посвященные 50-летию движения ЮИД

Накануне в Доме детского творчества села Подгорное Чаинского района состоялось увлекательное мероприятие для школьников и их родителей, в рамках которого, стражи правопорядка и юные инспекторы дорожного движения напомнили всем собравшимся Правила дорожного движения.
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