Открытие состоится сегодня в 17:00 по адресу: ул. Поморская, 3. Вход свободный. Автор выбрал черно-белую пленку, чтобы передать суровый дух северного края.
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