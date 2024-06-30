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Военное обозрение

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Франция 1944 года: взорванные мосты и порты

Франция 1944 года: взорванные мосты и порты

Франция в 1944 году воевала, составила значительную часть союзнических войск и внесла серьезный вклад в разгром немецких войск на Западном фронте, а также понесла большой экономический ущерб от боевых действий.

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