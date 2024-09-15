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Орловская власть профинансирует ценные призы для победителей значимых спортивных мероприятий

Орловская власть профинансирует ценные призы для победителей значимых спортивных мероприятий

Региональное правительство утвердило порядок финансирования официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включённых в календарный план, и норм расходов на их проведение на территории Орловской области.

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